Госсекретарь США провел встречу с Могерини

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон, утвержденный неделю назад, провел первую встречу с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

Как передает Report, об этом сообщил госдепартамент.

Во время протокольной съемки Могерини спросили, изменится ли что-либо в отношениях США и ЕС, на что та ответила: "Мы продолжим отлично работать вместе".

Дальнейшая встреча прошла за закрытыми дверями.

После Могерини написала в Twitter, что встреча была "хорошей". "Мы продолжим сотрудничество ЕС-США по Сирии, Украине и многим другим (вопросам)", — написала Могерини.