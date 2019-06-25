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Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в афганскую столицу Кабул с необъявленным визитом.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Подробности визита в Афганистан неизвестны.

24 июня Помпео посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

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