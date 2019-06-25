Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

25 июня, 2019 18:52

https://report.az/storage/news/9c110fac9e921d7342cc2b8bead5499c/2c4c64c7-c6de-405e-a04b-f6a58a26c2e4_292.jpg Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в афганскую столицу Кабул с необъявленным визитом. Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС. Подробности визита в Афганистан неизвестны. 24 июня Помпео посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

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