Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в афганскую столицу Кабул с необъявленным визитом.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Подробности визита в Афганистан неизвестны.
24 июня Помпео посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в афганскую столицу Кабул с необъявленным визитом.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Подробности визита в Афганистан неизвестны.
24 июня Помпео посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Эта новость также доступна на других языках:
News DepartmentАвтор новости