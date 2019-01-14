Госсекретарь США прервал свое турне по странам Ближнего Востока

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майкл Помпео досрочно завершит турне по Ближнему Востоку в связи со смертью одного из членов своей семьи, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

В ходе своего недельного турне по арабским странам М. Помпео планировал посетить все шесть стран Персидского залива, чтобы обсудить кризис вокруг Катара. Последним пунктом в турне Помпео значился Кувейт, который взял на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Катаром и его соседями.

"Секретарь Помпео вернется в Соединенные Штаты после встречи в столице Омана Маскате. Поездка была сокращена, чтобы он смог присутствовать на семейных похоронах", - сообщил представитель Госдепа Роберт Палладино.

Отмечается, что, таким образом, М.Помпео отменит визит в Кувейт, который он надеется посетить в "ближайшем будущем".