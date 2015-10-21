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    Госсекретарь США посетит Европу и Ближний Восток

    В рамках визита он обсудит сирийский кризис, борьбу с ИГИЛ, события в Украине и напряженность между Израилем и Палестиной

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри отправится с визитом в Европу и на Ближний Восток.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

    Согласно информации, визит продолжится с 21 по 25 ноября.

    В рамках визита Джон Керри обсудит сирийский кризис, борьбу с ИГИЛ, события в Украине и напряженность между Израилем и Палестиной.

    Госсекретарь США проведет двусторонние встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Палестинского государства Махмудом Аббасом, а также с министрами иностранных дел Турции, России, Саудовской Аравии и Иордании. 

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