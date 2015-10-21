Госсекретарь США посетит Европу и Ближний Восток

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри отправится с визитом в Европу и на Ближний Восток.

Как сообщает Report, информацию об этом распространили турецкие СМИ.

Согласно информации, визит продолжится с 21 по 25 ноября.

В рамках визита Джон Керри обсудит сирийский кризис, борьбу с ИГИЛ, события в Украине и напряженность между Израилем и Палестиной.

Госсекретарь США проведет двусторонние встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Палестинского государства Махмудом Аббасом, а также с министрами иностранных дел Турции, России, Саудовской Аравии и Иордании.