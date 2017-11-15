Госсекретарь США обсудит в Мьянме проблему рохинджа

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон прибыл с визитом в Мьянму, чтобы обсудить с руководством этой страны гуманитарный кризис в штате Ракхайн, где проживают мусульмане-рохинджа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Госсекретарь США в столице Нейпьидо намерен провести консультации по урегулированию проблемы рохинджа со старшими должностными лицами мьянманского правительства, в том числе с государственным советником и министром иностранных дел Аун Сан Су Чжи, которая фактически является политическим лидером страны.

Отметим, что 25 августа в северном штате Ракхайн в Мьянме, где проживают мусульмане-рохинджа обострилась ситуация, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападения на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию.

Столкновения унесли жизни 414 человек, более 600 тыс. рохинджа были вынуждены покинуть свои дома и бежать в соседний Бангладеш, спасаясь от преследований силовиков.