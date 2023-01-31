Госсекретарь США обсудил с властями Израиля военное сотрудничество Ирана и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с властями Израиля российско-иранское военно-техническое сотрудничество, а также оказание поддержки Украине.
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По его словам, стороны обсудили углубление сотрудничества с целью противостояния и противодействия дестабилизирующим действиям со стороны Ирана.
Блинкен отметил, что обсуждал с представителями израильских властей укрепляющиеся связи Тегерана с Москвой и современное вооружение, которым они обмениваются, а также важность удовлетворения всех потребностей Украины - гуманитарных, экономических, в области безопасности, и оказание поддержки этим усилиям.