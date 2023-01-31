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Госсекретарь США обсудил с властями Израиля военное сотрудничество Ирана и России

Госсекретарь США обсудил с властями Израиля военное сотрудничество Ирана и России Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с властями Израиля российско-иранское военно-техническое сотрудничество, а также оказание поддержки Украине.
Другие страны
31 января 2023 г. 20:28
Госсекретарь США обсудил с властями Израиля военное сотрудничество Ирана и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с властями Израиля российско-иранское военно-техническое сотрудничество, а также оказание поддержки Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, госсекретарь рассказал о своих контактах на пресс-конференции в Иерусалиме, где он находится с официальным визитом.

По его словам, стороны обсудили углубление сотрудничества с целью противостояния и противодействия дестабилизирующим действиям со стороны Ирана.

Блинкен отметил, что обсуждал с представителями израильских властей укрепляющиеся связи Тегерана с Москвой и современное вооружение, которым они обмениваются, а также важность удовлетворения всех потребностей Украины - гуманитарных, экономических, в области безопасности, и оказание поддержки этим усилиям.

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