Госсекретарь США обсудил с властями Израиля военное сотрудничество Ирана и России

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с властями Израиля российско-иранское военно-техническое сотрудничество, а также оказание поддержки Украине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал с властями Израиля российско-иранское военно-техническое сотрудничество, а также оказание поддержки Украине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, госсекретарь рассказал о своих контактах на пресс-конференции в Иерусалиме, где он находится с официальным визитом.

По его словам, стороны обсудили углубление сотрудничества с целью противостояния и противодействия дестабилизирующим действиям со стороны Ирана.

Блинкен отметил, что обсуждал с представителями израильских властей укрепляющиеся связи Тегерана с Москвой и современное вооружение, которым они обмениваются, а также важность удовлетворения всех потребностей Украины - гуманитарных, экономических, в области безопасности, и оказание поддержки этим усилиям.