Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 02:51
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром ситуацию в секторе Газа, Сирии, Ливане и Иране.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.
В нем отмечается, что главы внешнеполитических ведомств США и Израиля на встрече в среду обсудили "ключевые вопросы", касающиеся "Газы, Ливана и Сирии". Кроме того, Рубио на встрече с главой МИД Израиля затронул якобы "вредоносное влияние Ирана".
"Госсекретарь и министр иностранных дел Саар сошлись во мнении о том, что продолжение тесного сотрудничества двух стран необходимо для обеспечения безопасности и процветания региона", - говорится в документе.
