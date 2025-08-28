    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды Борьба с неоколониализмом

    Госсекретарь США обсудил с главой МИД Израиля ситуацию в Газе, Ливане, Сирии и Иране

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 02:51
    Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром ситуацию в секторе Газа, Сирии, Ливане и Иране.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

    В нем отмечается, что главы внешнеполитических ведомств США и Израиля на встрече в среду обсудили "ключевые вопросы", касающиеся "Газы, Ливана и Сирии". Кроме того, Рубио на встрече с главой МИД Израиля затронул якобы "вредоносное влияние Ирана".

    "Госсекретарь и министр иностранных дел Саар сошлись во мнении о том, что продолжение тесного сотрудничества двух стран необходимо для обеспечения безопасности и процветания региона", - говорится в документе. 

