Госсекретарь США: КНР демонстрирует прогресс в содействии преодолению климатического кризиса

Китай демонстрирует прогресс в своих шагах, нацеленных на содействие преодолению климатического кризиса.

Китай демонстрирует прогресс в своих шагах, нацеленных на содействие преодолению климатического кризиса.

Как передает Report, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

"Мы видели определенный прогресс по итогам COP-26 (26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго) в том, что касается выполнения Китаем своих обязательств в сфере изменения климата", - сказал он. "Намного больше предстоит сделать, но это в значительной степени в интересах граждан Китая, а также людей во всем мире", - добавил госсекретарь.

По его словам, США относят отношения с Китаем к числу одних из своих самых важных и сложных двусторонних связей. В этих отношениях присутствуют элементы как сотрудничества, так и противостояния, констатировал глава американского внешнеполитического ведомства.

На его взгляд, вопросы вроде выработки мер преодоления климатического кризиса необходимо решать конструктивным образом, невзирая на происходящее в других сферах. "Просто потому, что это отвечает интересам всех стран, включая Китай, интересам человечества", - считает Блинкен.