Госсекретарь США Керри в понедельник встретится с главой МИД Ирана

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри в понедельник проведет встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Нью-Йорке, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Керри примет участие в обзорной конференции по выполнению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая начнется в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Госсекретарь США также встретится с главой МИД Иордании Насером Джудой и министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

"Шестерка" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Иран 2 апреля договорились, что две трети иранских мощностей по обогащению урана будут приостановлены в течение десяти лет. Кроме того, Иран обязуется поставить все программы по обогащению урана под международный контроль на 25 лет. Подготовку соглашения планируется завершить к 30 июня.