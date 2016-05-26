Госсекретарь США извинился в связи с убийством японки служащим американской военной базы

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри принес извинения в связи с убийством японки, в котором подозревается бывший морской пехотинец, а ныне - гражданский служащий американской военной базы на острове Окинава. Как передает Report, соответствующее заявление глава внешнеполитического ведомства сделал в телефонном разговоре с министром иностранных дел Японии Фумио Кисидой, который выразил протест в связи с этим инцидентом.

"Я приношу самые глубокие извинения семье и друзьям погибшей", - сказал Керри.

Кисида в разговоре потребовал укрепления дисциплины в военных структурах США и принятия мер по предотвращению таких инцидентов в будущем. В то же время стороны договорились активно сотрудничать для обеспечения успеха саммита "Большой семерки", который начинается в четверг в японском национальном парке Исэ-Сима.

Полиция самой южной японской префектуры Окинава 19 мая арестовала 32-летнего американца, работающего на расположенной там базе ВВС США Кадэна. Его подозревают в незаконном "избавлении от тела" девушки, пропавшей в апреле. Обычно в Японии используют такую формулировку перед тем, как выдвинуть официальные обвинения в убийстве.

Тело 20-летней девушки было найдено в зарослях, а в автомобиле арестованного, который уже признался в изнасиловании и убийстве, обнаружены следы ее ДНК. Подозреваемый женат на японке, у них есть ребенок.

Инцидент вызвал широкие протесты в Японии, его решительно осудило правительство страны, извинения уже принесли министр обороны США Эштон Картер и командование американских войск на Тихом океане. Сожаление в связи со случившимся выразил и президент Барак Обама, который в среду прибыл в Японию для участия в саммите "семерки".