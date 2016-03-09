Госсекретарь США и главы МИД европейских стран обсудят ситуацию в Сирии

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри 13 марта встретится с министрами иностранных дел ряда европейских стран для обсуждения ситуации в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

Встреча пройдет в Париже, где госсекретарь Керри обсудит ситуацию в Сирии со своим коллегами из Франции, Германии, Великобритании и Италии.

В центре внимания министров окажутся вопросы перемирия, установленного в Сирии с 27 февраля. "Если все будет развиваться так, как мы рассчитываем… мы намерены призвать оппозицию вернуться за стол переговоров", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.