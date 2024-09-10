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Госсекретарь США и глава МИД Великобритании посетят Украину

Госсекретарь США и глава МИД Великобритании посетят Украину Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявили о совместном визите в Украину.
Другие страны
10 сентября 2024 г. 17:06
Госсекретарь США и глава МИД Великобритании посетят Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявили о совместном визите в Украину.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inkl.

Отмечается, что это продемонстрирует солидарность с Киевом.

"Мы с Тони отправимся в Киев на этой неделе, что станет первым совместным визитом представителей наших стран за более чем десять лет. Мы - самые близкие союзники, и этот визит подтвердит нашу приверженность поддержке Украины", - заявил Лэмми.

Блинкен в свою очередь подчеркнул важность визита в Украину в критический момент.

"Я думаю, что это критический момент для Украины в разгар интенсивного осеннего сезона боевых действий, когда Россия продолжает наращивать свою агрессию", - отметил он.

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