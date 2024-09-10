Госсекретарь США и глава МИД Великобритании посетят Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявили о совместном визите в Украину.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Inkl.
Отмечается, что это продемонстрирует солидарность с Киевом.
"Мы с Тони отправимся в Киев на этой неделе, что станет первым совместным визитом представителей наших стран за более чем десять лет. Мы - самые близкие союзники, и этот визит подтвердит нашу приверженность поддержке Украины", - заявил Лэмми.
Блинкен в свою очередь подчеркнул важность визита в Украину в критический момент.
"Я думаю, что это критический момент для Украины в разгар интенсивного осеннего сезона боевых действий, когда Россия продолжает наращивать свою агрессию", - отметил он.