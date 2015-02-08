​Госсекретарь США и глава МИД Ирана провели встречу в Мюнхене

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри и глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф провели переговоры в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

Как передает Report со ссылкой на Franc-Press, Керри и Зариф вновь обсудили вопрос иранской ядерной программы.

Как отмечается, это уже вторая встреча двух политиков.

По итогам первой встречи госсекретарь США Джон Керри настоял на том, что договоренность по ядерной программе Ирана должна быть достигнута до марта 2015 года.

В свою очередь глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что в ходе недавних переговоров заложены основы для заключения соглашения между Тегераном и "шестеркой" по иранской ядерной программе.