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Госсекретарь США, главы МИД Японии и Южной Кореи могут провести встречу

Госсекретарь США, главы МИД Японии и Южной Кореи могут провести встречу Ключевыми темами этих переговоров должны стать Китай и КНДР
Другие страны
28 марта 2021 г. 13:06
Госсекретарь США, главы МИД Японии и Южной Кореи могут провести встречу

Главы внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи в настоящее время прорабатывают возможность проведения трехсторонней встречи в следующем месяце.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

По данным дипломатических источников агентства, ключевыми темами этих переговоров должны стать Китай и КНДР. Ожидается, что переговоры пройдут в Соединенных Штатах и станут первой трехсторонней встречей глав внешнеполитических ведомств США, Японии и Южной Кореи с момента вступления в должность нового американского президента Джо Байдена.

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Версия на английском языке US, Japan, South Korea may hold meeting

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