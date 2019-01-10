Госсекретарь: США будут дипломатическим путем добиваться ухода всех иранцев из Сирии

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты будут путем дипломатии добиваться того, чтобы все иранцы покинули Сирию.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг госсекретарь США Майкл Помпео.
"В Сирии США будут действовать дипломатическим путем, чтобы все до последнего иранцы покинули эту страну и при поддержке ООН работать, чтобы покончить со страданиями сирийского народа и принести в страну стабильность и безопасность", - сказал он.
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