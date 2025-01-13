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Госсекретарь Испании: Азербайджан - один из ключевых торговых партнеров Мадрида

Госсекретарь Испании: Азербайджан - один из ключевых торговых партнеров Мадрида В Мадриде обсудили пути укрепления экономических и торговых связей между Азербайджаном и Испанией.
Другие страны
13 января 2025 г. 18:42
Госсекретарь Испании: Азербайджан - один из ключевых торговых партнеров Мадрида

В Мадриде обсудили пути укрепления экономических и торговых связей между Азербайджаном и Испанией.

Как передает Report, об этом сообщила госсекретарь Испании по торговле Ампаро Лопес Сеновилья в соцсети "Х" по итогам встречи с послом Азербайджана Рамизом Гасановым.

Сеновилья подчеркнула, что Азербайджан остается одним из ключевых торговых партнеров Испании.

"Обсудили пути укрепления экономических и торговых отношений между нашими странами с учетом развития инноваций, устойчивого роста и диверсификации секторов”, – написала она.

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