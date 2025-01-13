Госсекретарь Испании: Азербайджан - один из ключевых торговых партнеров Мадрида

В Мадриде обсудили пути укрепления экономических и торговых связей между Азербайджаном и Испанией.
Как передает Report, об этом сообщила госсекретарь Испании по торговле Ампаро Лопес Сеновилья в соцсети "Х" по итогам встречи с послом Азербайджана Рамизом Гасановым.
Сеновилья подчеркнула, что Азербайджан остается одним из ключевых торговых партнеров Испании.
"Обсудили пути укрепления экономических и торговых отношений между нашими странами с учетом развития инноваций, устойчивого роста и диверсификации секторов”, – написала она.