Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил мир на Южном Кавказе с президентом Совета Европейского Союза (ЕС) Шарлем Мишелем.

Как передает Report, об этом Блинкен написал в Twitter.

"Рад был поговорить сегодня с президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и обсудить поддержку Украины, мир на Южном Кавказе и наше трансатлантическое партнерство",- говорится в публикации.