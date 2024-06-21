Госдолг Великобритании достиг максимума за последние 63 года

Госдолг Великобритании по итогам мая составил 2,74 трлн фунтов стерлингов или 99,8% объема внутреннего валового продукта (ВВП).

Госдолг Великобритании по итогам мая составил 2,74 трлн фунтов стерлингов или 99,8% объема внутреннего валового продукта (ВВП).

Как передает Report, об этом сообщило британское Управление национальной статистики.

Это рекордный показатель для страны за последние 63 года.

Последний раз соотношение госдолга к ВВП Великобритании приближалось к 100% в 1961 году. Тогда оно составило 99,4%. В прошлом мае госдолг страны составлял 96,1% ВВП.

"Следующего министра финансов ждет финансовый ящик Пандоры. Процентные ставки останутся высокими, долг будет сложнее сокращать, а давление расходов продолжит усиливаться", - заявил старший экономист британского подразделения консалтинговой компании KPMG Майкл Стелмах.