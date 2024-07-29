О нас

Госдолг США впервые превысил $35 трлн

Госдолг США впервые превысил $35 трлн Государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов.
Другие страны
29 июля 2024 г. 21:52
Госдолг США впервые превысил $35 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов.

Как передает Report, информацию об этом обнародовало министерством финансов США.

В базе данных на сайте ведомства в графе "совокупный государственный долг" по состоянию на 29 июля значится рекордный показатель в 35 трлн долларов. Ранее в начале января он превысил отметку 34 трлн долларов.

Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг страны в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны. Согласно его оценкам, средний годовой рост американского ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.

За 2023 год госдолг страны вырос более чем на 4 трлн долларов. Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
В Армении произошло серьезное ДТП, есть погибший и пострадавшие
27 июля 2024 г. 18:57
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
Бомбардировщик Су-34 упал в Волгоградской области
27 июля 2024 г. 16:36
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из президентской гонки
24 июля 2024 г. 01:47
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
В Хырдалане 22-летний мужчина убил свою жену, выбросив из окна
23 июля 2024 г. 12:46
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
27 июля 2024 г. 12:46
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
Вилаят Велиев вновь назначен ректором Азербайджанского технического университета
29 июля 2024 г. 13:59
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
Агададашу Агаеву и охраннику клиники предъявлены обвинения после инцидента в Баку
25 июля 2024 г. 16:59
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
В Баку изменена схема движения 7 автобусных маршрутов
26 июля 2024 г. 09:34
Нетаньяху заявил, что Хезболлах заплатит высокую цену за удар по Голанам
Нетаньяху заявил, что "Хезболлах" заплатит высокую цену за удар по Голанам
28 июля 2024 г. 01:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi