Госдолг США впервые превысил $35 трлн

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов.

Государственный долг США впервые в истории превысил отметку 35 трлн долларов.

Как передает Report , информацию об этом обнародовало министерством финансов США.

В базе данных на сайте ведомства в графе "совокупный государственный долг" по состоянию на 29 июля значится рекордный показатель в 35 трлн долларов. Ранее в начале января он превысил отметку 34 трлн долларов.

Республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса, госдолг страны в 2034 году превысит 50 трлн долларов, что составит более 122% от ВВП страны. Согласно его оценкам, средний годовой рост американского ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.

За 2023 год госдолг страны вырос более чем на 4 трлн долларов. Байден подписал 3 июня 2023 года одобренный ранее Конгрессом законопроект о повышении потолка государственного долга. Теперь лимит будет достигнут 2 января 2025 года.