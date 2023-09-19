Госдолг США впервые превысил 33 трлн долларов

Государственный долг Соединенных Штатов впервые достиг отметки в $33 трлн.

Государственный долг Соединенных Штатов впервые достиг отметки в $33 трлн.

Как передает Report , это следует из информации, опубликованной Министерством финансов США.

На официальном сайте Минфина указано, что на 18 сентября общая сумма государственного долга составляет $33,04 трлн. Это новый рекордный показатель американского госдолга, превысивший отметку в $32 трлн 16 июня.

В январе был превышен законодательно установленный потолок госдолга США, который составлял $31,4 трлн. В результате Минфин страны вынужден был применить чрезвычайные меры для продолжения финансовых операций. В последние месяцы американская администрация призывала Конгресс увеличить лимит задолженности.

Республиканцы, контролирующие Палату представителей, согласились повысить потолок госдолга при условии значительного сокращения бюджетных расходов.