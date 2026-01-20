Госдолг США превысил отметку в $38,5 трлн

Государственный долг США вырос на $2,25 трлн и превысил отметку в $38,5 трлн.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского минфина.

Показатель оказался рекордным не только для самого госдолга Соединенных Штатов, но и темпа его роста.

До этого максимальные показатели принадлежали экс-президенту США Джо Байдену, за время президентства которого госдолг увеличился на $2,1 трлн, и Бараку Обаме - $1,7 трлн.

Самым низким показателем роста госдолга в XXI веке отличался Джордж Буш – младший, чей первый год в Белом доме сопровождался увеличением задолженности лишь на $196 млрд.