Госдолг США превысил отметку в $38,5 трлн
Другие страны
- 20 января, 2026
- 06:39
Государственный долг США вырос на $2,25 трлн и превысил отметку в $38,5 трлн.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского минфина.
Показатель оказался рекордным не только для самого госдолга Соединенных Штатов, но и темпа его роста.
До этого максимальные показатели принадлежали экс-президенту США Джо Байдену, за время президентства которого госдолг увеличился на $2,1 трлн, и Бараку Обаме - $1,7 трлн.
Самым низким показателем роста госдолга в XXI веке отличался Джордж Буш – младший, чей первый год в Белом доме сопровождался увеличением задолженности лишь на $196 млрд.
Последние новости
06:39
Госдолг США превысил отметку в $38,5 трлнДругие страны
06:24
Китай в 2025 году сократил импорт российской нефти на 7,1%Другие страны
05:53
В Чили из-за лесных пожаров погибли 19 человекДругие страны
05:14
В Британии намерены запретить детям и подросткам пользоваться соцсетямиДругие страны
04:45
Дуран: Турция пристально следит за происходящим в СирииВ регионе
04:06
Фото
ООН: Более полумиллиона человек пострадали от наводнений в МозамбикеДругие страны
03:39
На американскую базу в Гренландии прибудут самолеты NORADДругие страны
03:21
В Турции в результате схода лавины погиб человекВ регионе
02:50