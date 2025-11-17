Госдолг и дефицит бюджета ЕС будут расти

Показатели долга и дефицита в ЕС будут постепенно расти в последующие годы, что особенно касается некоторых государств-членов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе, представляя осенний экономический прогноз Еврокомиссии, заявил комиссар Валдис Домбровскис.

На это во многом влияют серьезный рост оборонных расходов, которые даже не в полной мере вошли в подготовленный доклад, и большая неопределенность в глобальной экономике.

По его словам, по прогнозам в 2025 году дефицит бюджета одиннадцати из стран-членов ЕC превысит 3% ВВП. Это Бельгия, Германия, Франция, Латвия, Мальта, Австрия, Словакия, Финляндия, Венгрия, Польша и Румыния.

В Италии дефицит снизится до 3% ВВП в этом году и будет продолжать снижаться в последующие годы.

Если говорить в целом о государственных финансах, после снижения до 3,1% ВВП в 2024 году ожидается рост дефицита государственного бюджета ЕС до 3,3% в 2025 году и до 3,4% в 2026 и 2027 годах, сказал еврокомиссар.

Прогнозируется, что государственный долг ЕС увеличится с 82% ВВП в 2024 году до 85% в 2027 году.