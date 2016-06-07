​Госдепу США понадобится 75 лет для публикации писем помощников Клинтон

Баку. 7 Июня. REPORT.AZ/ Госдепартаменту США понадобится около 75 лет, чтобы проверить и опубликовать все письма помощников Хиллари Клинтон, отправленные на ее личный почтовый ящик, когда она занимала пост госсекретаря страны (2009-2013 годы).

Как передает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении адвокатов ведомства, направленном в окружной суд федерального округа Колумбия, на территории которого расположена столица США.

"Учитывая текущую нагрузку Госдепартамента и связанных с анализом этих документов сложностей, мы сможем обрабатывать порядка 500 страниц в месяц. Таким образом, для полного обзора писем (возглавлявшей личный аппарат помощников Клинтон Шерил) Миллз займет 16,6 года, (главы отдела политического планирования Госдепартамента Джейкоба) Салливана - 33,3 года, (заместителя госсекретаря по вопросам менеджмента Патрика) Кеннеди - 25 лет, - говорится в документах. - На все это вместе уйдет 75 лет".

По словам адвокатов, представляющих Госдепартамент в суде, общий объем писем трех помощников бывшей первой леди составляет 450 тыс. страниц.