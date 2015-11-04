Госдепартамент США: У конфликта в Сирии нет военного решения

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "У конфликта в Сирии нет военного решения, решение должно быть только политическим".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, это подчеркнула, выступая на слушаниях в Конгрессе США, помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Энн Паттерсон.

"Россия осуществила вмешательство в Сирии из-за того, что ее союзник, режим Башара Асада, терял территорию в борьбе с оппозицией", - сказала американский дипломат. "Российское военное вмешательство опасно обострило и без того сложную обстановку", - добавила она.

"Ни мы, ни россияне не знают, какое точно воздействие окажут действия России на военное соотношение сил на земле", - сказала Паттерсон. "Пока результаты смешанные, оппозиция оказывает очень упорное сопротивление", - пояснила она.

Помощник госсекретаря не ответила на вопрос о том, кто может прийти к власти в Дамаске в случае скоротечной "смены режима".