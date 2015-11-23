Госдепартамент: США по-прежнему против поставок Россией комплексов С-300 Ирану

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты по-прежнему возражают против поставок Россией зенитно-ракетных комплексов С-300 Ирану. Об этом заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер, комментируя по просьбе журналистов визит президента России Владимира Путина в Тегеран, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы и раньше уже отмечали, что выступаем против продажи Россией комплексов С-300 Ирану", - сказал американский дипломат. Он напомнил о том, что госсекретарь США Джон Керри говорил об этом на встречах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.