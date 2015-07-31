Госдепартамент США опубликовал очередную порцию писем Хиллари Клинтон

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/Госдепартамент США в пятницу опубликовал очередную порцию писем, которые Хиллари Клинтон отправляла в бытность госсекретарем с личного электронного ящика, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации, на сей раз речь идет о примерно 1,3 тысячи писем. Значительная часть корреспонденции относится к разным периодам 2009 года.

Госдепартамент публикует письма Клинтон примерно раз в месяц. После того как вокруг ее переписки, исходившей через незащищенный правительственными системами сервер, разгорелся нешуточный скандал, Клинтон, которая ныне претендует на пост президента США, сама поддержала идею публикации этих посланий.

Как ожидается, осенью нынешнего года Клинтон также выступит на слушаниях в конгрессе США. Изначально предполагалось, что заседание пройдет в закрытом режиме, но команда Клинтон настояла на его открытом характере.