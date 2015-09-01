Госдепартамент США не подтвердил информацию о подготовке санкций против Китая

Баку. 01 сентября. REPORT.AZ/ Госдепартамент США не подтвердил, но и не опроверг появившуюся в СМИ информацию о подготовке пакета экономических санкций против китайских компаний, которые с помощью хакеров получили доступ к американским коммерческим секретам.

"По поводу санкций ничего сказать не могу", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Марк Тонер. В то же время он напомнил, что "у США сохраняются серьезные разногласия с Китаем по поводу деятельности в киберпространстве". "Мы обеспокоены сообщениями о том, что китайские власти поощряют попытки получить незаконным путем личную и коммерческую информацию" в США, сказал американский дипломат. Он предположил, что эти вопросы будут обсуждаться президентом Бараком Обамой на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, который, как ожидается, прибудет с визитом в США в сентябре, передает Report со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье газета The Washington Post сообщила, что администрация Барака Обамы готовит экономические санкции против китайских компаний, которые воспользовались коммерческими секретами, похищенными из различных баз данных в США. По сведениям издания, пакет этих санкций может быть согласован между американскими министерствами и ведомствами уже в ближайшие недели.