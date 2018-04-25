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    Госдепартамент: США не будут менять условия ядерной сделки с Ираном

    Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Американская сторона не планирует пересматривать условия ядерной сделки с Ираном, однако рассчитывает на выработку дополнительных соглашений к нему. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд на пресс-конференции в Женеве.

    "США не собираются вновь проводить переговоры по СВПД или менять его условия. Мы просто ищем дополнительное соглашение, которое разработает серию дополнительных правил и ограничений", - сказал Форд.

    Он также подчеркнул, что американское руководство хочет остаться в ядерной сделке по Ирану для того, чтобы устранить ее недостатки. 

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