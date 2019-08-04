Госдепартамент приветствовал соглашение о прекращении огня в Идлибе

Власти США приветствуют достигнутое между Дамаском и оппозицией соглашение о прекращении огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"США приветствуют известие о том, что на северо-западе Сирии объявлено прекращение огня, но действительно важно то, чтобы прекратились атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру. Мы будем признательны за любые усилия, предпринятые для достижения этой важной цели", - говорится в заявлении.

Ортэгус также отметила, что США "высоко ценят усилия Турции и России, работающих вместе над восстановлением перемирия, о котором они договорились в Сочи в сентябре 2018 года".