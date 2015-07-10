Госдепартамент не считает, что Россия представляет угрозу для США

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Заместитель начальника пресс-службы госдепартамента США Марк Тонер на регулярном брифинге для журналистов сообщил, что Россия не представляет угрозу для его страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Конечно, мы не согласны с Россией и ее действиями в регионе (на Украине), но мы не рассматриваем ее как реальную угрозу", - сказал Тонер.

Он в очередной раз повторил тезис о том, что США не согласны с определенными действиями Москвы, но, в то же время, страны сотрудничают в сферах общих интересов.

Ранее генерал Джозеф Данфорд, выступая в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры на пост главы Комитета начальников штабов, назвал Россию, Китай, КНДР и террористическую группировку "Исламское государство" главными источниками угроз для его страны.

"Россия - номер один, Китай - это номер два. Россия - из-за ее ядерных сил и ее агрессии. Китай - из-за его растущих военных возможностей и присутствия в тихоокеанском регионе", - утверждал американский военачальник.