Госдеп: армия Ирака успешно проводит операцию по освобождению Мосула

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Иракские силы успешно проводят операцию по освобождению города Мосул на севере страны, их кампания продвигается быстрее, чем было намечено ранее.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этомна регулярном брифинге для журналистов сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

"Могу сказать, что армия успешно продвигается. Их кампания протекает быстрее намеченного графика", - сказал он, отметив, что ВС страны и их союзники атакуют боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ) и за пределами города.

При этом Кирби отметил, что Госдепартамент "не получал никаких сообщений или достоверных сведений" о том, что действия армии Ирака привели к гибели мирных жителей.