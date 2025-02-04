Госдеп: Значительная часть финансирования USAID не отвечает интересам США

Существенная часть программ американского Агентства по международному развитию (USAID) не отвечает ключевым интересам Соединенных Штатов.
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"Агентство США по международному развитию (USAID) давно отклонялось от своего изначального предназначения. <...> Теперь предельно ясно, что значительная часть финансирования USAID не связана с ключевыми национальными интересами Соединенных Штатов", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Немногим ранее администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению американского президента Дональда Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.
Оргвыводы в отношении USAID были сделаны с подачи американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (Department of Government Efficiency).