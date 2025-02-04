Госдеп: Значительная часть финансирования USAID не отвечает интересам США

Существенная часть программ американского Агентства по международному развитию (USAID) не отвечает ключевым интересам Соединенных Штатов.

Существенная часть программ американского Агентства по международному развитию (USAID) не отвечает ключевым интересам Соединенных Штатов.

Как передает Report , об этом говорится в письменном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"Агентство США по международному развитию (USAID) давно отклонялось от своего изначального предназначения. <...> Теперь предельно ясно, что значительная часть финансирования USAID не связана с ключевыми национальными интересами Соединенных Штатов", - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Немногим ранее администрация США фактически приостановила деятельность USAID. По решению американского президента Дональда Трампа временным руководителем этой структуры был назначен госсекретарь США Марко Рубио.

Оргвыводы в отношении USAID были сделаны с подачи американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска, которого Трамп ранее назначил главой нового ведомства по повышению эффективности правительства США, сокращению раздутого госаппарата и борьбе с бюрократией (Department of Government Efficiency).