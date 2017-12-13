Госдеп заявил, что миссия США в Сирии не завершена

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Россия может считать, что выполнила свою задачу в Сирии, однако миссия США в стране ещё не завершена.

Как передает Report, об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

«Россия может считать, что её работа в Сирии завершена. Наша работа в Сирии не завершена», — прокомментировала она поручение российского лидера Владимира Путина приступить к выводу контингента России из Сирии.