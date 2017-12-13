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    Госдеп заявил, что миссия США в Сирии не завершена

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Россия может считать, что выполнила свою задачу в Сирии, однако миссия США в стране ещё не завершена.

    Как передает Report, об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

    «Россия может считать, что её работа в Сирии завершена. Наша работа в Сирии не завершена», — прокомментировала она поручение российского лидера Владимира Путина приступить к выводу контингента России из Сирии.

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