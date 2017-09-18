В Нью-Йорке завершилась встреча Лаврова и Тиллерсона - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона завершилась, Тиллерсон покинул российское постпредство при ООН в Нью-Йорке.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, главы внешнеполитических ведомств двух стран общались около 45 минут.
Оба министра прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН. Ранее Лавров и Тиллерсон проводили встречи в Бонне, Гамбурге, Москве, Вашингтоне и Маниле.
Ожидалось, что главными темами обсуждения станут зоны деэскалации в Сирии (в том числе последняя, четвертая в Идлибе, о создании которой объявили накануне визита Лаврова в Нью-Йорк), украинский кризис и возможность направления в страну миротворцев ООН, ракетные пуски КНДР и двусторонние проблемы.
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ближайшие часы.
Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом об этом сообщили в Госдепе.
"Госсекретарь встречается с главой МИД России Сергеем Лавровым в российской миссии в Нью-Йорке", - приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Отмечается, что встреча намечена на 21:00 по местному времени.
Ранее заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что на полях Генассамблеи ООН планируется встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
News DepartmentАвтор новости
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