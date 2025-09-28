Госдеп: Вашингтон все еще рассчитывает на сделку по иранской ядерной программе

Вашингтон все еще рассчитывает на достижение сделки с Тегераном по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, которое распространила пресс-служба Госдепартамента.

Он отметил, что действие санкций ООН в отношении Ирана возобновлено с 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 по бакинскому времени 28 сентября).

"Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что по-прежнему допускает дипломатию - сделка остается наилучшим исходом как для иранского народа, так и для всего мира. Чтобы это произошло, Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без затягивания и увиливания", - заявил Рубио.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе.