Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти

    Госдеп: Вашингтон все еще рассчитывает на сделку по иранской ядерной программе

    Другие страны
    • 28 сентября, 2025
    • 05:16
    Госдеп: Вашингтон все еще рассчитывает на сделку по иранской ядерной программе

    Вашингтон все еще рассчитывает на достижение сделки с Тегераном по иранской ядерной программе.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, которое распространила пресс-служба Госдепартамента.

    Он отметил, что действие санкций ООН в отношении Ирана возобновлено с 20:00 по времени восточного побережья США (04:00 по бакинскому времени 28 сентября).

    "Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять, что по-прежнему допускает дипломатию - сделка остается наилучшим исходом как для иранского народа, так и для всего мира. Чтобы это произошло, Иран должен согласиться на прямые переговоры, проводимые добросовестно, без затягивания и увиливания", - заявил Рубио.

    Ранее Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, предлагающий продлить на 6 месяцев действие резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку сделки по иранской ядерной программе.

    Госдепартамент США Марко Рубио санкции против Ирана ядерная программа
    Dövlət Departamenti: Vaşinqton hələ İranın nüvə proqramı üzrə razılaşmaya ümid edir

    Последние новости

    05:52

    Египетский атлет попал в Книгу рекордов Гиннесса, сдвинув зубами 700-тонный корабль

    Это интересно
    05:16

    Госдеп: Вашингтон все еще рассчитывает на сделку по иранской ядерной программе

    Другие страны
    04:42

    СМИ: Трамп обсудит с лидерами Конгресса возможные меры предотвращения шатдауна

    Другие страны
    04:05

    В Румынию прибудут 2,4 тыс. французских военных для участия в учениях НАТО

    Другие страны
    03:39

    Мексика и США договорились о совместных мерах против нелегального трафика оружия

    Другие страны
    03:20
    Фото

    В Армении задержали подозреваемого в убийстве главы общины и офицера полиции

    В регионе
    02:53

    В МИД Великобритании заявили о формировании международного консенсуса по миру в Газе

    Другие страны
    02:18

    Крупнейший международный аэропорт Польши приостановил полеты по всем направлениям

    Другие страны
    01:49

    Обсуждено развитие азербайджано-турецкого сотрудничества в судебной сфере

    Внешняя политика
    Лента новостей