Госдеп: Трамп выступает за сокращение ядерного оружия в мире

Президент США Дональд Трамп продолжает выступать за дальнейшее сокращение числа ядерных вооружений в мире.

Как передает Report, об этом сказал заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

"Позиция президента заключается в том, что он хочет видеть в мире меньше ядерных вооружений. Это хорошая отправная точка", - сказал американский дипломат.

При этом Динанно отметил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) был неэффективным, ограничивая только США.

"Истечение срока его действия открыло новую эру, позволяющую нам заниматься идеей президента Трампа, предполагающей выработку улучшенного и модернизированного соглашения", - считает он. По версии Динанно, ДСНВ давал Москве асимметричные преимущества над Вашингтоном.