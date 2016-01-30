Госдеп США засекретил несколько писем Хиллари Клинтон

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Госдепартамент США сообщил, что на незащищенном домашнем сервере Хиллари Клинтон было около десяти электронных писем, подпадающих под гриф "совершенно секретно", передает Report со ссылкой на Интерфакс.

Как отмечается, в данных письмах есть информация, способная нанести вред национальной безопасности. На этом основании публикация их не разрешена.

При этом представитель госдепартамента Джон Кирби подчеркнул, что в момент отправки этих писем они не считались секретными.

Использование Клинтон для служебной переписки домашнего сервера уже вызвало волну критики в ее адрес.

Согласно нормам безопасности, она должна была пользоваться для подобной переписки лишь служебным сервером, имеющим высокую степень защиты.

Критики Клинтон утверждают, что подобными действиями она ставила под угрозу национальную безопасность США.

В прошлом году она передала государственному департаменту всю свою рабочую переписку - порядка 55 тыс. писем. Позднее госдеп обнародовал часть этих писем.