​Госдеп США выступил против объединения войск Асада и курдов

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Власти США считают невозможным объединение правительственных войск Сирии и курдов в борьбе с боевиками группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента Марк Тонер.

«Мы всегда говорили, что, с нашей точки зрения, сирийскому режиму нельзя доверять и он не способен принимать участие в любых коалициях против ИГИЛ», — сказал он.

Он также прокомментировал встречу президента России Владимира Путина с президентом Сирии Башаром Асадом, выразив надежду, что Путин использовал свое влияние на Асада, чтобы заставить его прекратить жестоко обращаться со своим народом.