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Госдеп: США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года

Госдеп: США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года.
Другие страны
22 июля 2025 г. 16:30
Госдеп: США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года

США выйдут из ЮНЕСКО с 2027 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Госдепа США.

"Выход из ЮНЕСКО состоится 31 декабря 2026 года", - сказано в сообщении.

Соединенные Штаты уже уведомили об этом руководство организации.

"ЮНЕСКО работает над решением социальных и культурных проблем, вызывающих разногласия в обществе, и уделяет чрезмерное внимание Целям устойчивого развития ООН – глобалистской идеологической повестке международного развития, которая противоречит нашей внешней политике "Америка прежде всего". Решение ЮНЕСКО принять "Государство Палестина" в качестве государства-члена вызывает серьезные вопросы, противоречит политике США и способствовало распространению антиизраильской риторики внутри организации", - заявили в ведомстве.

Ранее сегодня сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе страны из ЮНЕСКО.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: ABŞ 2027-ci ildən UNESCO-dan çıxacaq

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