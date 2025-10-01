Госдеп США временно закроет центры иностранных СМИ

Центры иностранных СМИ Госдепартамента США будут закрыты на время приостановки финансирования правительства.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского дипведомства.

"Центры иностранных СМИ будут закрыты на период прекращения ассигнований правительства США. По срочным вопросам, касающимся безопасности жизни людей, защиты имущества и национальной безопасности, просьба обращаться на адрес электронной почты Госдепартамента. Мы возобновим работу после завершения приостановки финансирования", - говорится в заявлении.

В документе уточняется, что исключения касаются только функций, связанных с обеспечением безопасности и внешней политики, необходимой для защиты национальной безопасности США.