    Госдеп США временно закроет центры иностранных СМИ

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 21:22
    Центры иностранных СМИ Госдепартамента США будут закрыты на время приостановки финансирования правительства.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского дипведомства.

    "Центры иностранных СМИ будут закрыты на период прекращения ассигнований правительства США. По срочным вопросам, касающимся безопасности жизни людей, защиты имущества и национальной безопасности, просьба обращаться на адрес электронной почты Госдепартамента. Мы возобновим работу после завершения приостановки финансирования", - говорится в заявлении.

    В документе уточняется, что исключения касаются только функций, связанных с обеспечением безопасности и внешней политики, необходимой для защиты национальной безопасности США.

