Госдеп США: в ближайшее время власти Кубы освободят еще нескольких политзаключенных

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Власти Кубы в ближайшее время освободят еще нескольких политзаключенных. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу официальный представитель госдепартамента Джен Псаки.

"Мы приветствуем освобождение политзаключенных правительством Кубы. Их освобождение проходит в соответствии с общей договоренностью между Вашингтоном и Гаваной о постепенной нормализации двусторонних отношений. В ближайшее время кубинские власти освободят еще несколько заключенных. Мы надеемся, что это произойдет так быстро, как только возможно", - отметила она.

При этом Псаки не стала уточнять точное число ни уже освобожденных, ни тех, кого островное государство собирается выпустить.

Одна из ведущих кубинских оппозиционных организаций "Патриотический союз Кубы" сообщила в пятницу, что за последние два дня власти выпустили из тюрем 36 политзаключенных, в том числе известных диссидентов, гражданских активистов, деятелей культуры.

Как заявлял ранее госдепартамент, всего правительство Кубы пообещало освободить 53 человека.

Список этих людей был составлен Соединенными Штатами и обсуждался в ходе секретных переговоров между двумя странами, проходивших при посредничестве Канады. Чтобы не навредить кубинским диссидентам, США поименно их не называют.