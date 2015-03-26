Госдеп США: урегулировать ситуацию в Йемене только военным путем нельзя

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают, что ситуация в Йемене может быть окончательно урегулирована только политическим путем, но на данном этапе поддерживают военную операцию арабских стран против шиитских мятежников. Об этом заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Джефф Ратке, комментируя по просьбе журналистов события в Йемене.

"Решить возникшие там проблемы исключительно военным путем нельзя, - сказал он. - Поэтому мы выступаем за политическое урегулирование ситуации в Йемене путем диалога. В то же время мы разделяем обеспокоенность Саудовской Аравии и поддерживаем предпринятые ей действия".

Ратке подтвердил, что США будут оказывать участникам военной операции в Йемене "логистическую и разведывательную поддержку", передает Report со ссылкой на ТАСС.

Американский дипломат сообщил также, что руководство Саудовской Аравии консультировалось с Соединенными Штатами, прежде чем начать военные действия против шиитских мятежников (хоуситов), захвативших столицу Йемена и вынудивших спасаться бегством президента страны Абд Раббо Мансура Хади. США по-прежнему считают его законным главой государства. По последним сообщениям из региона, в четверг он прибыл в столицу Саудовской Аравии - Эр-Рияд.