Госдеп: США продлевают мораторий на санкции против Ирана до 13 июля

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ США продлевают срок Совместного плана действий и моратория на санкции в отношении Ирана до 13 июля, чтобы получить дополнительное время для переговоров "шестерки" с Тегераном в Вене.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил высокопоставленный дипломатический представитель Госдепа США.

"Для предоставления дополнительного времени для переговоров мы принимаем необходимые технические шаги для мер, заключенных в Совместном плане действий в отношении Ирана, который остается в силе до конца дня 13 июля", - сообщил он.

Ранее срок Совместного плана действий по Ирану продлил Евросоюз.

По словам высокопоставленного источника в одной из западных делегаций на переговорах "шестерки" и Ирана в Вене, это может также означать продление переговоров до 13 июля, однако стороны "надеются завершить процесс гораздо раньше".





