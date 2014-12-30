Госдеп: США озабочены контактами Турции и ХАМАС на высшем уровне

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Вашингтон озабочен контактами Турции с исламистским движением ХАМАС, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента США Джефф Ратке.

"Мы считаем ХАМАС террористической организацией, наша позиция не изменилась, поэтому мы выразили свою озабоченность Турции", — сказал представитель ведомства на регулярном брифинге. На прошлой неделе глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС Халед Машааль посетил Турцию и выступил на конгрессе правящей в Турции Партии справедливости и развития в городе Конья. Его лично приветствовал премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.

По словам представителя госдепартамента США, Вашингтон призывает Турцию оказывать давление на ХАМАС и поддерживает постоянные контакты с турецкими властями по этому вопросу.

Выступая на конгрессе правящей партии Турции в субботу, Машааль поддержал лидеров Турции и выразил надежду, что ХАМАС сможет вместе с ними "спасти Палестину и Иерусалим".

"Сильная Турция означает сильную Палестину. Демократическая и стабильная Турция является источником силы для всех мусульман", — сказал Машааль в своем обращении к участникам конгресса.