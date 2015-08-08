Госдеп США осудил террористические атаки в Кабуле

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Госдепартамент США выступил с осуждением серий террористических атак боевиков на столицу Афганистана Кабул, в результате которых погибли по крайней мере 44 человека, сотни были ранены, говорится в сообщении ведомства, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы решительно осуждаем серию нападений боевиков на столицу Кабул вчера (в пятницу — ред). Они привели к сотням раненых и смерти, по крайней мере, 44 человек, в том числе детей, что демонстрирует полное пренебрежение мятежниками жизнью невинных афганцев", — говорится в заявлении.

Ведомство призвало движение "Талибан" и других афганских боевиков, а также тех, кто поддерживает их, к миру.

Серия террористических атак в пятницу прервала двухмесячное перемирие в Кабуле. Этот день стал самым смертоносным за последний год, сообщала со ссылкой на афганских чиновников газета New York Times.

Боевики в пятницу совершили нападение на объект миссии НАТО в Кабуле. Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление миссии, число жертв нападения боевиков возросло до девяти.

Нападение началось со взрыва неподалеку от аэропорта Кабула и продолжалось несколько часов. Взрыв стал одним из трех, произошедших в столице Афганистана в пятницу. Жертвами взрыва заминированного грузовика в Кабуле в пятницу стали 15 человек, почти 400 человек получили ранения. Затем последовал второй взрыв у полицейской академии, в результате погибли по меньшей мере 27 человек, не менее 26 пострадали.