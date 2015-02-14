​Госдеп США обвинил Россию в поставках вооружения на восток Украины

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Официальный представитель Госдепартамента США Джен Псаки обвинила Россию в том, что она поставляет тяжелое вооружение в район Дебальцево в Украине. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, в ходе ежедневного пресс-брифинга Д. Псаки заявила об обеспокоенности США в связи с тем, что Россия в последние несколько дней проводит через границу дополнительное пополнение танков и ракетных систем.

По утверждению Псаки, "российские военные развернули большое количество артиллерии и реактивных систем залпового огня вокруг Дебальцево, где они обстреливают украинские позиции".

Псаки также заявила, что российские подразделения на границе с Украиной якобы готовят крупную партию поставок для пророссийских сил, борющихся в восточной Украине. "Это явно не в духе соглашения, достигнутого на этой неделе", — подчеркнула она.

12 февраля в Минске по итогам переговоров в "нормандском формате" стороны подписали соглашение, подразумевающее, в том числе, прекращение всех боевых действий в Донбассе, а также постепенный отвод тяжелого вооружения и артиллерии от линии соприкосновения сторон. Режим прекращения огня начнет действовать с 00:00 часов 15 февраля.