​Госдеп: США не стремятся стать посредником между Ираном и Саудовской Аравией

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты не стремятся взять на себя роль посредника для содействия урегулированию острого кризиса в двусторонних отношениях между Ираном и Саудовской Аравией.

Как передает Report, об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы госдепартамента США Джон Кирби.

"Если вы спрашиваете, пытаемся ли мы стать посредником во всем этом, то ответ - нет", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя решение Саудовской Аравии разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Как пояснил Кирби, в Вашингтоне убеждены, что Тегерану и Эр-Рияду было бы правильнее урегулировать возникшие серьезные противоречия в двустороннем формате.

"Мы в данной ситуации не ищем на рынке посредника. Что мы хотим видеть, так это мирное урегулирование вовлеченными сторонами и путем диалога данных вопросов. Мы хотим, чтобы этого рода напряженность была снята двусторонним образом", - сказал американский дипломат.