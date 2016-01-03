Госдеп США: казнь шиитского проповедника может привести к усилению напряженности

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Казнь знаменитого шиитского проповедника, аятоллы Нимра ан-Нимра в Саудовской Аравии может привести к усилению межконфессиональной напряженности. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Джона Кирби, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы видели объявления саудовского руководства о казни 47 человек", - отметил он. По словам Кирби, США "в частности, обеспокоены тем, что казнь известного шиитского проповедника и политического активиста Нимры ан-Нимра создает риски обострения межконфессиональной напряженности именно тогда, когда ее необходимо снизить". "В связи с этим мы вновь отмечаем то, что лидерам стран всего региона необходимо удвоить усилия, направленные на деэскалацию", - добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Кирби также напомнил, что ранее Вашингтон уже выражал озабоченность в связи с судебными процессами в королевстве, поднимая этот вопрос на высоком уровне с саудовским руководством.

США также вновь призывают власти страны "уважать и защищать права человека, гарантировать справедливые и открытые судебные разбирательства при рассмотрении любых дел", а также не препятствовать мирным протестам, сотрудничать с местными лидерами в целях "снижения напряженности на фоне этих казней".