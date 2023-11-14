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Госдеп США: ХАМАС использует больницы как командные пункты

Госдеп США: ХАМАС использует больницы как командные пункты Палестинское движение ХАМАС использует больницы в качестве командных пунктов.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 00:38
Госдеп США: ХАМАС использует больницы как командные пункты

Палестинское движение ХАМАС использует больницы в качестве командных пунктов.

Как передает Report, с таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Хотел бы сказать, что ХАМАС продолжает использовать больницы в качестве мест для размещения командных пунктов", - сказал он.

Помимо этого, представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что ХАМАС якобы отказалось от топлива, которое в воскресенье ему предлагали израильские власти для того, чтобы обеспечить работу электрогенераторов в больницу "Аш-Шифа".

Напомним, что 27 октября армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории центральной больницы города Газа "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель.

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