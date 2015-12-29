​Госдеп: Россия и США пришли к согласию по вопросу группировок в САР

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ У США и России имеется определенное согласие по тому, какие группировки в Сирии считать террористическими.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Марк Тонер.

"У нас есть согласие с Россией по ряду группировок, в частности, по "Джебхат ан-Нусра" и "Исламскому государству Ирака и Леванта", — сказал он.

По его словам, "это является частью переговорного процесса". "По некоторым группировкам у нас есть согласие, по некоторым — нет", — сказал Тонер.